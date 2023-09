Yvelines : de nouveaux terrains de foot à 5 et de padel à Rosny-sur-Seine

Le 2 septembre 2023, un nouveau centre sportif a été inauguré dans la zone d'activité Les Marceaux à Rosny-sur-Seine, dans le département des Yvelines. Cette infrastructure, baptisée « FC5 », prend place dans un ancien entrepôt transformé en complexe de foot à 5 en salle et de padel (sport de raquette dérivé du tennis et du badminton).

Le site comprend, entre autres, quatre terrains de foot recouverts de gazon de dernière génération et deux terrains de padel. Chacun d’eux est éclairé par huit projecteurs et est équipé de caméras. Ce nouveau centre dispose aussi d’un écran géant et d’un espace bar-snacking.

Affilié aux académies Zidane Five Club, le FC5 propose notamment des programmes de formation élaborés par des entraîneurs professionnels. L'académie est ouverte aux enfants de 4 à 14 ans. La réalisation de ce complexe vient ainsi étoffer les infrastructures sportives dans la région francilienne, tout en promouvant la pratique du padel et du foot à 5 auprès des jeunes de la commune de Rosny-sur-Seine.