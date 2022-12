Yvelines : de nouveaux logements et de nouveaux espaces publics à Limay

À Limay (Yvelines), le programme de renouvellement urbain du quartier de la gare se concrétise. De nouvelles infrastructures viennent d’être livrées. Plus d’une centaine de logements en accession à la propriété et à vocation sociale ont notamment été construits, à destination des familles modestes ainsi que des jeunes. Une nouvelle voie a aussi été créée en direction de la RD 146 pour compenser la suppression du passage à niveau de la ligne Mantes - Saint-Lazare via Conflans. De nouveaux agencements ont également été réalisés sur la place Robespierre ainsi que sur une partie des avenues Wilson et Lafarge (parkings, espaces verts…).

L’ensemble des aménagements a été inauguré le 28 novembre 2022 par une délégation d’élus locaux menés par Pierre Bédier, le président du conseil départemental des Yvelines. Il s’agit des premières infrastructures réalisées dans le cadre du renouvellement du quartier. Selon les collectivités, d’autres équipements sont encore attendus, étant donné que le programme prévoit la création de 500 logements au total.