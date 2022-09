Yvelines : cure de jouvence pour le parvis et le restaurant de l’école Jacques-Prévert de Plaisir.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Yvelines Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Plaisir (Yvelines), d'importants travaux sont en cours à l'école Jacques-Prévert.

Depuis le mois de juin dernier, des travaux d'aménagement ont commencé au sein de l’école élémentaire Jacques-Prévert à Plaisir (Yvelines). Ces travaux ont pour objectif de mettre l’établissement aux normes imposées par le décret tertiaire sur la réduction de la consommation énergétique.

Ces opérations, qui prendront fin d’ici à janvier 2023, concernent la transformation des six salles au rez-de-chaussée en deux grands espaces de restauration self plus modernes. La rénovation comprend également des travaux d’étanchéité, de plomberie, d’électricité, d’isolation ainsi que des menuiseries intérieures et extérieures. Le parvis à l’extérieur fera aussi l’objet d’un aménagement. Il sera transformé en square végétalisé. L’aménagement inclut des espaces de jeu pour enfants, un stationnement pour vélos, une petite rampe de skate et la création d’îlots de fraîcheur.

Le coût des travaux est estimé à plus de 2 millions d’euros. Le projet est financé par la Ville, par la Communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines, par la région Ile-de-France et par l’Agence de l’eau Seine-Normandie.