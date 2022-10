Yvelines : cure de jouvence pour le parc Crevillent à Fontenay-le-Fleury

Le chantier de réfection du parc Crevillent dans le centre-ville de Fontenay-le-Fleury (Yvelines) a commencé le 19 septembre 2022. En raison de ces travaux, le parc est fermé.

Ces travaux de rénovation sont pilotés par la mairie. Le projet inclut la mise aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et la réhabilitation des allées piétonnes. Le chantier concerne davantage le chemin principal du parc. L’espace est détérioré à cause des racines des arbres et le vieillissement de l’infrastructure. Ainsi, l’ancienne aire de jeux pour enfants laissera place à un nouveau terrain de pétanque. Par ailleurs, les bancs seront tous remplacés par de nouveaux. À cela s’ajoutent d’autres modifications et des travaux de finition.

Cette opération vise à moderniser les chemins d’accès et le mobilier du parc, devenu vétuste. Le coût des travaux s’élève à près de 300 000 euros. Le chantier devrait s’achever d’ici à novembre prochain.