Yvelines : création d’une liaison entre la RD 30, à Achères, et la RD 190, à Triel-sur-Seine

Le département des Yvelines a dévoilé, fin août 2023, le projet de connexion des routes départementales 30 et 190. Cette nouvelle voie de plus de six kilomètres connectera les communes d’Achères et de Triel-sur-Seine.

Le chantier se divise en plusieurs sections distinctes. Une section transformera la RD 190 en 2x2 voies entre la RD 1 et la future jonction. Une autre élargira la route à quatre voies vers la RD 22 à Triel-sur-Seine. Un prolongement similaire mènera à la RD 30, passant sous la RD 55 et franchissant la Seine avec un viaduc de 800 mètres. La RD 30 sera aussi élargie pour rejoindre la rue du 8-Mai-1945, et enfin, une route bidirectionnelle sera aménagée entre la RD 22 et la RD 55.

Selon le Département, ce projet, estimé à 120 millions d'euros et dont l'achèvement est prévu pour 2027, vise à renforcer la liaison ouest-est en enjambant la Seine. Il améliorera également l'accès au territoire de la Boucle de Chanteloup. La région Ile-de-France contribuera au financement de ce nouvel axe.