Yvelines : concertation publique pour le projet pôle d’échanges multimodal et du quartier de la gare d’Épône-Mézières

La Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a lancé la procédure de concertation publique du projet de requalification du pôle d’échanges et du quartier de la gare d'Épône-Mézières.

Depuis le 6 juillet 2022, les habitants des communes d’Épône et de Mézières-sur-Seine (Yvelines) sont conviés à participer à une concertation publique dans le cadre de la requalification du pôle d’échanges multimodal et du quartier de la gare d’Épône-Mézières. Cette procédure, menée par la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, se déroulera jusqu’au 18 septembre prochain.

Le projet de la collectivité porte sur une restructuration du pôle d’échanges afin d’augmenter le nombre de voyageurs quotidien à 620 000. Son initiative vise aussi sa reconnexion aux centres-bourgs d’Épône et de Mézières. Du côté du quartier de la gare, un programme immobilier de 700 logements devrait voir le jour. À cela s’ajouteront la construction d’un groupe scolaire de 16 classes, la réalisation d’un gymnase, la requalification des activités commerciales et la création d’une nouvelle place de la gare.

Selon les prévisions de la collectivité, le nouveau pôle d’échanges multimodal devrait entrer en service d’ici à 2024.