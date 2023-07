Yvelines : au Pecq, des travaux estivaux dans les bâtiments communaux

Comme chaque année, la commune du Pecq (Yvelines) profite de la saison estivale pour engager des chantiers de rénovation dans divers bâtiments.

Depuis le 14 juillet dernier, la salle de restauration La Belle Époque a fermé ses portes pour travaux. Les interventions portent sur la remise aux normes de la cuisine et la réfection des sols et des peintures. Les éclairages, la verrière et la porte d’entrée seront également remplacés. L’installation de nouveaux placards et d’un mobilier neuf est aussi prévue.

La salle de spectacle Le Quai 3 fait également l’objet d’un chantier de réhabilitation jusqu’en septembre 2024. Les travaux visent à rénover l’intérieur afin de l’adapter à différents types d’événements. En outre, le confort visuel, acoustique et thermique de l’infrastructure sera amélioré.

Enfin, la Ville va commencer la rénovation énergétique du gymnase Général-Leclerc. L’opération comprendra la rénovation de la toiture, la création d’un bardage sur les façades et le remplacement des menuiseries extérieures. L’escalier extérieur sera également mis en conformité. À l’intérieur, un faux plafond avec isolation thermique sera mis en place.