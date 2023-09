Yvelines : aménagement d’une piste cyclable à double sens sur la route de Croissy, au Vésinet

La RD121 traversant la commune du Vésinet (Yvelines) va se doter d’une piste cyclable à double sens d’une longueur de plus de deux kilomètres. Cette piste commencera du carrefour de la place de la République et se terminera à la limite de la commune de Croissy-sur-Seine. Elle sera reliée à la piste de l’avenue de Verdun et permettra, à terme, d’établir une continuité cyclable en direction de la gare RER de Chatou-Croissy.

Le chantier a débuté au premier semestre 2023 par l’enfouissement des réseaux sur le tracé. À la suite de ces aménagements, des travaux de reconfiguration de la chaussée sont en cours depuis le début du mois de septembre et portent sur la rénovation des voies de circulation pour les voitures. Cette opération sera associée à l’aménagement de la liaison douce. Par ailleurs, le trottoir adjacent à la future piste sera mis en accessibilité.

Le projet, évalué à plus de 3,5 millions d’euros, durera plus de sept mois. Le financement est assuré par la Communauté d’agglomération, la région Ile-de-France et le département des Yvelines.