Yvelines : agrandissement du lycée Évariste-Galois à Sartrouville

Les travaux de rénovation et d'extension du lycée Évariste-Galois à Sartrouville (Yvelines) sont en cours et devraient être achevés pour la rentrée 2024. Cette opération a pour objectif d'améliorer l'organisation fonctionnelle des espaces, mais aussi de répondre à la hausse démographique dans la ville. À sa livraison, l'école aura une capacité de 2 170 élèves, ce qui représente une augmentation de 250 places.

Le projet prévoit la démolition des bâtiments préfabriqués, la construction d’une salle polyvalente en accès multiple et la requalification de l’espace d’accueil. Le programme comprend également la modernisation du bâtiment en termes d'accessibilité, de protection incendie et d'isolation thermique. Un nouvel axe nord-sud sera créé pour fluidifier la circulation. Ce dispositif sera complété par un vaste atrium traversant le bâtiment pédagogique. L’aménagement d’un nouveau préau au centre de l’établissement avec autour des bâtiments abritant l’administration, la demi-pension et le bâtiment d’enseignement, est également prévu.

Un budget d’environ 60 millions d'euros a été mobilisé pour cette restructuration, avec la contribution de la région Ile-de-France.