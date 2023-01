Yvelines : agrandissement du lycée des Pierres Vives à Carrières-sur-Seine.

À Carrières-sur-Seine (Yvelines), les travaux de réhabilitation et d’extension du lycée des Pierres Vives ont débutés. Au total, 4 000 m2 de nouveaux locaux seront construits. L’opération permettra de créer deux salles de sport, des laboratoires pour les filières scientifiques, un restaurant scolaire, une salle polyvalente avec auditorium et des locaux d’enseignement. Elle portera également sur la reprise du clos, du couvert, de l’étanchéité de la toiture et de l’isolation acoustique ainsi que l’isolation thermique du bâtiment. Enfin, la cour extérieure sera dotée de bassins, d’un verger et d’un jardin pédagogique.

Une enveloppe de plus de 30 millions d’euros est mobilisée dans la restructuration qui doit durer jusqu’en 2025. Avec un financement assuré par la région Île-de-France, le projet est mené dans le cadre du plan d’urgence pour les lycées franciliens. Rappelons qu’il s’agit d’un programme visant à réhabiliter des établissements scolaires vétustes tels que le lycée des Pierres Vives à Carrières-sur-Seine.