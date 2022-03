Yvelines : à Versailles, le nouveau skatepark sera achevé d’ici à mai 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Yvelines Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le nouveau skatepark construit à Versailles devrait être inauguré au mois de mai 2022.

La municipalité de Versailles (Yvelines) a engagé la construction d’un nouveau skatepark en février 2022. Des travaux de terrassement, de réseaux et d’ouvrage béton sont réalisés sur le site du Château. Ils devraient prendre fin d’ici à mai 2022.

Le futur équipement, baptisé « Skatepark Europe », disposera d’un espace de glisse de 800 m² et d’un aménagement paysager déployé sur 300 m² qui intégrera une terrasse en bois de 35,8 mètres de long et de 6,6 mètres de large. Sa configuration présentera à la fois des formes organiques, inspirées d’éléments marins (des vagues et des cuvettes qui permettront une circulation non linéaire) et des éléments de mobiliers urbains revisités (des bancs, des garde-corps, des bordures de trottoir et des plans inclinés parfaits pour réaliser des figures).

Outre le fait d’être un lieu de convivialité pour les jeunes et les familles, le « skatepark Europe » matérialisera la requalification de l’axe nord-sud de la ville de Versailles avec, entre autres, le réaménagement paysager de l’avenue de l’Europe, la création d’une piste cyclable de Saint-Jean Hulst à l’avenue de Paris, la réhabilitation de la place des Manèges et l’aménagement du jardin Molière.