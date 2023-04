Yvelines : à Versailles, la restauration de l’église Notre-Dame se poursuit

La ville de Versailles (Yvelines) poursuit les travaux de rénovation de l'église Notre-Dame, engagés depuis mars 2022. Cette infrastructure a été fragilisée par l’usure du temps et par les aléas climatiques. Hormis quelques petits travaux de stabilisation, elle n'a jamais bénéficié d'une refonte majeure. Classé monument historique en 2005, l'édifice commençait à présenter un danger pour la sécurité des paroissiens et des passants. Cette opération vise donc à préserver cet héritage qui fait partie du patrimoine culturel, architectural et historique de la commune.

La première phase du chantier est presque terminée. Elle portait sur la restauration des façades et sur la réalisation des couvertures du clos et du couvert. S’y ajoute la réfection des décors sculptés extérieurs et des vitraux. La deuxième étape débutera en juillet 2023 par la rénovation de la chapelle axiale. Menée par Perrot & Richard, Architectes, cette réhabilitation vise à maintenir l'authenticité du bâtiment avec un minimum d'intervention. Cette seconde phase prévoit également l'installation d'un système d'éclairage pour mettre en lumière la façade de l'église.

Le coût total des opérations s'élève à près de 5 millions d'euros, dont une partie est financée par des subventions publiques.