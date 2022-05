Yvelines : 50 millions d’euros investis dans le nouveau Plan vélo 2022-2027

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Yvelines Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le département des Yvelines a mis en place un nouveau programme pour développer le réseau cyclable sur le territoire.

Le conseil départemental des Yvelines a adopté son Plan vélo 2022–2027 lors de la dernière assemblée qui s’est tenue le 22 avril 2022. Un budget de 50 millions d’euros sera ainsi mobilisé pour financer les différentes opérations prévues. L’objectif est de développer le réseau de voies cyclables, passant de 1 120 à 1 350 kilomètres d’ici à l’horizon 2027.

Le programme inclut la création de nouvelles pistes et la structuration des équipements existants. Le département projette aussi d’achever la véloroute « la Seine à vélo », et de développer l’itinéraire de la Véloscénie, de Paris au Mont-Saint-Michel, et celui de l’avenue Verte, reliant Londres à Paris. À cela s’ajouteront l’aménagement des axes régionaux RER-V, la desserte des sites des Jeux olympiques de Paris 2024 et la mise en accessibilité des gares ainsi que des établissements scolaires.

En parallèle, une enveloppe de 12 millions d’euros sera octroyée à titre de subvention aux communes pour les aider à mettre en place des infrastructures adaptées au vélo. Sur l’ensemble du réseau, environ 300 kilomètres de pistes relèvent de la responsabilité des collectivités territoriales.