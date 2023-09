Yohann Cureau, technico-commercial Profils Systèmes pour la région Ouest

Profils Systèmes, fabricant français de menuiserie aluminium basé à Baillargues (34), vient de nommer Yohann Cureau, 42 ans, technico-commercial pour la région Ouest. Fort de 22 années d'expertise technique et commerciale au sein d’entreprises toutes spécialisées en menuiserie aluminium, Yohann Cureau a pris ses fonctions le 18 septembre dernier. En plus de posséder une large expertise du secteur de la menuiserie aluminium pour le bâtiment et des gammes présentes sur le marché, Yohann Cureau maîtrise parfaitement l’organisation et le suivi de chantier, de la phase de projet à la livraison.

Placé sous la responsabilité du directeur de région Grand Nord Hervé Le Merdy, il couvrira 8 départements de la région Ouest (22, 29, 35, 44, 49, 53, 56 et 85) avec pour principales missions la fidélisation et le développement commercial du réseau de fabricants de menuiseries aluminium qui travaillent en BtoB et en BtoC, ainsi que ceux spécialisés dans le secteur tertiaire.