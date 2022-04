Xylorix Inspector, l’appli qui identifie les essences de bois

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Négoce Supprimer Construction bois Supprimer Filière bois Supprimer Négoce bois Supprimer Bois Supprimer Artisan bois Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer 100 % second œuvre Supprimer FCBA Supprimer France Supprimer Valider Valider

Cette nouvelle application du FCBA permet de vérifier et d’identifier rapidement une essence de bois, parmi celles couramment utilisées en menuiserie et gros œuvre.

Il n’est pas toujours simple, même pour les spécialistes, d’identifier facilement les essences de bois. Pour aider les professionnels travaillant avec le matériau bois à s’assurer de la conformité des essences, l’Institut technologique FCBA a développé, en partenariat avec la société spécialisée dans l’intelligence artificielle Agritix et avec le soutien du Codifab, l’application Xylorix Inspector.

Utilisant l'intelligence artificielle, ce système d’identification des essences est aujourd’hui unique en France. Il permettra aux professionnels (fabricants, artisans, négoces, architectes, etc.) de contrôler les approvisionnements, de réaliser des expertises sur le terrain ou simplement de s’assurer que les livraisons de panneaux et produits bois sont les bonnes.

Un résultat en quelques secondes

Téléchargeable sur smartphone et associée à un objectif macroscopique grossissant 24x, l’utilisation de Xylorix Inspector est simple : il suffit d’indiquer l’essence de bois recherchée et de prendre une photo macroscopique d’un échantillon ; l’application indique alors en quelques secondes si l’essence est la bonne.

Les neuf essences les plus couramment utilisées en France en menuiserie et gros œuvre sont aujourd’hui identifiables : Bossé, Chêne, Sapelli, Sipo, Douglas, Epicéa, Mélèze, Pins et Sapin. D’ici 2025, cinquante autres essences seront intégrées dans l’application.

Xylorix Inspector est disponible sur App Store et Play Store sur abonnement annuel et l’objectif macroscopique en vente auprès du FCBA. Plus d’informations sur le site fcba.fr.