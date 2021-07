XIIIe Prix Philippe-Rotthier «Génie des lieux» : les lauréats

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer Réalisations Supprimer Europe Supprimer Prix d'architecture Supprimer Valider Valider

Cent projets en provenance de dix-sept pays d’Europe ont été examinés par le jury afin de récompenser «des personnalités ayant contribué par leurs réalisations à la valorisation de l’environnement dans le respect du génie des lieux»…

Le Grand Prix Philippe-Rotthier (doté de 20 000 euros) a été décerné à l’architecte allemande Anna Heringer et à son équipe pour la réalisation d’un centre d’accueil pour personnes handicapées et atelier de couture pour femmes, appelé Anandaloy, à Rudrapur au nord du Bangladesh. Le bâtiment a été construit en terre et bambou, en collaboration avec les habitants du village, dans le cadre d’un partenariat entre le Bangladesh et l’Allemagne. Ce projet s’accompagne d’un programme de production de textiles et de vêtements offrant aux femmes de rester dans leur famille tout en contribuant au revenu de celle-ci.

Le Prix Philippe-Rotthier pour «La reconstruction et la valorisation du patrimoine local» (doté de 15 000 euros) a été décerné à l’association espagnole Terrachidia pour son action dans la renaissance de l’Oasis M’Hamid à Zagora dans le sud marocain. Le jury a salué le projet pour son action éducative de longue durée visant à promouvoir la connaissance et la pratique de l’architecture traditionnelle, avec un puissant impact social et une occasion de développement pour les habitants.

Un Prix spécial du jury a été attribué à l’écrivain et journaliste français Stéphane Bern pour son action déterminante en faveur de la connaissance, de la protection et de la mise en valeur du patrimoine architectural à travers ses émissions de télévision. Le prix récompense également le sauvetage de monuments en péril auquel est associé le grand public via le Loto du Patrimoine, créé dans le cadre de la mission confiée à Stéphane Bern par Emmanuel Macron.

La cérémonie de remise des prix Philippe-Rotthier aura lieu le 23 octobre 2021 au CIVA à Bruxelles. Elle sera accompagnée d’une exposition et d’un catalogue, en français et anglais.