Xella : un nouveau directeur commercial et marketing

Le fabricant de matériaux de construction annonce l’arrivée de Dominique Granseigne au poste de directeur commercial et marketing pour la France et l’Espagne.

Dominique Granseigne, directeur commercial de Xella en France depuis 2019, a pris du galon. Depuis le 1er octobre 2021, il occupe le poste de Chief Sales Officer (directeur commercial et marketing) pour la France et l’Espagne. Il a pris en charge les responsabilités du commerce, du marketing et du développement produits pour ses deux pays.