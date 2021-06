Xella repositionne ses marques Siporex et Ytong

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Aménagement Supprimer marketing Supprimer Ytong Supprimer xella Supprimer France Supprimer Négoce Supprimer Valider Valider

Le groupe Xella a redéfini sa stratégie de marque, afin de capitaliser sur la notoriété de Siporex et d’assurer une meilleure visibilité à Ytong. Désormais, chaque marque est ancrée sur un secteur de produits et non plus sur un réseau de distribution.

L’offre de produits en béton cellulaire du groupe Xella était disponible jusqu’à présent sous les marques Siporex et Ytong, chacune disposant de son propre réseau de distribution. La première, distribuée exclusivement en grandes surfaces de bricolage (GSB) était axée sur l’aménagement intérieur, les cloisons et la décoration. La seconde, commercialisée via les négoces de matériaux, visait les professionnels du bâtiment, pour la construction, la rénovation et la mise en œuvre de murs coupe-feu.



Siporex, une nouvelle marque multicanal



Aujourd’hui Xella établit une nouvelle offre multicanal plus claire pour fortifier ces deux marques, en ancrant chacune dans un univers. Siporex devient la marque dédiée au second œuvre et à l’aménagement (cloisons, rangement, habillage…) avec une offre de carreaux de 5, 7 et 10 cm, tandis qu’Ytong devient la marque du gros œuvre (murs coupe-feu, logement, tertiaire, extensions-surélévations...) avec des blocs de 15 à 42 cm. Les deux marques sont désormais toutes les deux disponibles en GSB et en négoces de matériaux.



Un accompagnement pour les points de vente



Pour le lancement de la nouvelle gamme Siporex, Xella met à la disposition des partenaires distributeurs un guide pratique à destination des utilisateurs, des ILV et des offres promotionnelles, des formations en ligne, ainsi qu’une journée de visite d’usine et de montage de produit.

Enfin, partenaire du programme de fidélité VIPros, Xella participe à l’opération « Série Illimitée » pour promouvoir la marque Siporex. Du 1er juin au 30 octobre, les artisans et professionnels du bâtiment peuvent gagner un véhicule utilitaire hybride Ford Transit Custom et des lots offerts par les marques partenaires de VIPros.