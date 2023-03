Xella réorganise sa direction commerciale

Après avoir redéfini il y a plusieurs mois les périmètres de ses cinq marques (Ytong, Siporex, Silka, Multipor et Hebel), Xella a décidé de réorganiser son pôle commercial. Le fabricant de béton et de pierre silico-calcaire l’a remanié autour de trois pôles : ventes, prescription, technique et développement. Une restructuration qui s’accompagne de nouvelles nominations. L’industriel a promu Ingrid Quantin au poste de directrice des ventes France, Grégory Gnidach à celui de directeur de la prescription et Arnaud Porte directeur technique et développement.

Ingrid Quantin, directrice des ventes France de Xella

Ingrid Quantin occupait depuis 2020 le poste de directrice régionale des ventes secteur Ouest chez Xella.

Grégory Gnidach, directeur de la prescription de Xella

Grégory Gnidach qui a intégré le groupe Xella en tant qu’Ingénieur commercial, était le responsable nationale des ventes maison individuelle.

Arnaud Porte, directeur technique et développement de Xella

Quant à Arnaud Porte, il occupait depuis 2014 les fonctions de responsable du service technique et responsable Produit tout en étant attaché à la direction marketing et prescription. a été nommé au poste de directeur technique et développement sur l'ensemble des cinq marques.