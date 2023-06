Xavier Menut, directeur du réseau Expert Rénovateur K-Line

Président depuis janvier du groupe familial dont le siège est aux Herbiers (85), Jean-Pierre Liébot a saisi l’occasion de la 16e convention annuelle du réseau Expert Rénovateur K-Line pour présenter aux partenaires son successeur à la direction réseau, Xavier Menut.

Un homme du sérail

Le nouveau directeur est désormais en charge de la stratégie du réseau, de son animation et de son déploiement sur toute la France. L’homme est bien connu des Experts Rénovateur, puisqu’il travaille depuis 10 ans au côté de Jean-Pierre Liébot, qui a créé le réseau il y a quinze ans. « A cette époque, K-Line réalisait 70% de son activité sur le marché du Neuf », rappelle le nouveau président du groupe. « Le marché de la rénovation constituait une formidable opportunité de développement, d’autant plus que la fenêtre K-Line a un atout différenciant majeur : le gain de surface vitrée. Plutôt que de faire un réseau “traditionnel”, nous avons voulu mettre en place un partenariat très fort avec nos clients rénovateurs, basé sur l’envie, l’expertise via notre référentiel qualité avec Socotec et la variante aluminium pour accroître l’activité de nos partenaires. »

Une croissance vertigineuse

L’idée était bonne, si l’on en juge la croissance vertigineuse du réseau. De 18 partenaires en 2008, les Experts Rénovateurs sont aujourd’hui 212 points de vente sur toute la France. 100% indépendants, ils réalisent près de 65 M€ d’achats auprès du leader français de fenêtres et portes d’entrée. Xavier Menut, 46 ans, a intégré K-Line en juin 2011 en tant que commercial sur le secteur de la Lorraine. En 2013, il rejoint Jean-Pierre Liébot et les Experts Rénovateurs K-Line et coanime une moitié de la France. En 2017, pour accompagner et accélérer le développement du réseau, il en devient le responsable opérationnel avec aujourd’hui 5 animateurs terrain à ses côtés.

Une feuille de route ambitieuse

Xavier Menut devra poursuivre le développement, l’animation et la stratégie du réseau, avec notamment la création de nouveaux services digitaux inédits pour mieux répondre aux demandes des utilisateurs, la mise en place d’une démarche éco-vertueuse et le lancement de formations pour aider les partenaires à former et maintenir en compétence leurs collaborateurs. « Le partenariat Expert Rénovateur est une aventure basée sur la confiance, l’échange et l’envie de travailler ensemble. C’est un succès collectif qui nous a permis de voir évoluer beaucoup de nos partenaires », assure le nouveau directeur. « Je remercie K-Line et Jean-Pierre Liébot pour la confiance qu’ils me témoignent. Depuis 15 ans, nous avons fait de l’expertise technique un des piliers de notre partenariat, avec désormais une garantie inédite de 20 ans avec la MMA. De nouveaux challenges s’ouvrent à nous avec notre outil en ligne d’estimation du changement de fenêtres et portes - en fourniture et pose. Aussi précis c’est inédit ! »

Une vision commune

Jean-Pierre Liébot a donc cédé la barre de “son” réseau en toute confiance à un homme qu’il connaît bien, que les partenaires apprécient, et en qui tous ont toute confiance. « Je suis ravi de transmettre aujourd’hui ce beau réseau à Xavier », poursuit Jean-Pierre Liébot. « Depuis 10 ans, nous l’animons avec passion et nous partageons la même vision. Je crois profondément à la force du collectif et suis convaincu de son efficacité et de son avenir. Un partenariat fort et étroit entre industriel et installateurs ; c’est le sens de l’histoire avec nos clients. »