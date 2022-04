Würth teste son Superstore Métiers à Sausheim

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Würth Supprimer France Supprimer Négoce Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer Valider Valider

L'enseigne spécialisée en quincaillerie-outillage a ouvert le 19 avril un nouveau concept de magasin en Alsace.

Sur 600 m², le Superstore Métiers, signé Würth, entend changer le parcours client. Il n'est plus structuré par univers produits, mais par métiers. Une organisation qui peut conduire les équipes à positionner un même produit à plusieurs endroits, s'il intéresse plusieurs corps d'état. Les produits transverses sont quant à eux valorisés au sein de l'espace central du point de vente. Ce sont ainsi 6000 références qui sont proposées dans ce nouveau concept, contre 4500 auparavant.

Un premier Superstore Métiers vient d'ouvrir à Sausheim (Haut-Rhin). Deux autres suivront, à Toulouse (Haute-Garonne) et Montlhéry (Essonne), cet été.

D'ici la fin de l'année 2022, Würth comptera 200 points de vente, et souhaite atteindre les 300 à l'horizon 2026.