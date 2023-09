Wordskills : pourquoi les chambres de métiers boudent les ministres

Décidément, la baisse des aides à l'apprentissage ne passe pas. Confirmée par un décret paru le 7 septembre dernier, la révision du coût-contrat pourrait, selon CMA France, mettre en péril 57 % des formations proposées par les chambres de métiers, soit celles qui deviennent déficitaires du fait de cette baisse. C'est la raison pour laquelle le réseau a choisi de ne pas participer à l'inauguration officielle des finales de Worldskills France, qui se déroulent depuis aujourd'hui à Lyon, et de ne pas s'afficher avec les ministres lors de la déambulation sur cette manifestation. "Avec la baisse de prise en charge des coûts contrat, la formation des apprentis dans l’artisanat est en réel danger et l’avenir même de certains métiers est menacé ! A l’heure du fabriqué en France, des contraintes écologiques et des besoins croissants de la population locale, souhaitons-nous aller vers des déserts artisanaux faute de jeunes formés pour prendre la relève ?", s'interroge ainsi Vincent Gaud, président de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes, dans le communiqué de CMA France.