Woodline, le mixte vu par Solarlux

Solarlux, entreprise spécialisée dans les produits de vitrage et les solutions d’ouverture pour les espaces de vie, présente son nouveau produit Woodline. Cette nouvelle gamme de menuiseries est fabriquée à partir de bois lamellé-collé. Les vantaux sont assemblés de manière renforcée avec un raccord d'angle spécifique qui assure la stabilité des éléments. Le dormant est constitué d’une âme en aluminium recouverte intégralement à l'intérieur et à l'extérieur par des moulures en bois massif pour garantir une résistance optimale dans le temps. Avec une largeur de dormant de 86 mm associée à une vue réduite de 143 mm de l’aboutement des vantaux, Woodline préserve la transparence et la vue panoramique. La performance thermique atteint un Uw 1,0 et la performance acoustique peut aller jusqu'à 42 dB. Le produit est disponible en différentes finitions de bois.

Rails et roulements

Woodline a été conçu en cohérence avec les baies accordéon Combiline de Solarlux, disponibles en hauteurs allant jusqu'à 2800 mm. Les contreplaqués de qualité lamellé multicollé en quartiers/demi-quartiers sélectionnés offrent une grande stabilité. Les rails de roulement et de guidage sont intégrés dans les profilés et séparés, et les rails et système de roulement sont en acier inoxydable pour garantir une longévité maximale. Le rail de seuil affleurant disponible facilite la circulation sans obstacle, tandis que l'étanchéité périphérique continue par écartements et par pression constante entre les vantaux assure l’isolation thermique et acoustique. Les joints en mousse enrobés offrent une utilisation facile et confortable.

Les bois utilisés sont issus de forêts gérées durablement, aux standards FSC (Forest Stewardship Council), COC (Chain-of-Custody) et PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).