Wolf lance une pompe à chaleur ultra-polyvalente

La PAC FHA monobloc moyenne température de Wolf, dédiée au chauffage, au rafraîchissement et à la production d’eau chaude sanitaire, fonctionne au R32. Elle se compose d’une unité extérieure gris métallique, déclinée en deux tailles, d’une unité intérieure et, en option, d’un ballon d’eau chaude de 200 ou 300 litres. Haute performance, elle affiche un SCOP de 4,98 à +35 °C (FHA 08/10) et une efficacité énergétique jusqu’à A+++ en mode chauffage basse température.

Plusieurs modèles

Déclinée en cinq modèles de 5 à 17 kW (jusqu’à 70 kW en cascade), elle est flexible et couvre tous les niveaux de confort. Compacte (L. 1295/1395 x H. 718 x P. 429 mm) et silencieuse avec 37,5 dB(A) en mode nuit, elle s’intègre facilement dans toute configuration. Elle convient tant au neuf qu’à la rénovation, en maison individuelle, logement collectif ou bien dans les commerces de grande envergure à haut rendement énergétique, avec une installation en hybridation.

Installation et pilotage simplifiés

Son installation est facile grâce à la schématèque accessible depuis l’espace professionnel du site wolf.eu. L’unité intérieure équipée donne l’accès à tous les composants de la gamme Wolf. Pour l’utilisation et le pilotage au quotidien, la PAC FHA dispose d’un pilotage simplifié grâce à l’assistant numérique Alexa. Les régulations sont aussi compatibles avec d’autres protocoles. Enfin, pour diminuer la consommation d’énergie, la PAC dispose d’un système de régulation qui évite l’arrêt systématique du chauffage.