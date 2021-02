Wizeo Fermetures, une communication zen et futuriste

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Communication Supprimer BOUYER LEROUX Supprimer France Supprimer Protections solaires Supprimer Valider Valider

Wizeo Fermetures dévoile une nouvelle communication et un nouvel univers, mariant esthétisme zen et innovation technologique, avec pour nouvelle égérie... un robot baptisé Wiz.

Spécialiste des volets roulants, portes de garages, moustiquaires et brise-soleil orientables, Wizeo Fermetures, réseau développé par l’industriel Fermetures Loire-Océan (groupe Bouyer-Leroux) lance une toute nouvelle campagne de communication qui a donné lieu à une refonte totale de la charte graphique, du message, de l’ambiance et des supports.

Un robot-mascotte pour égérie

Pour affirmer sa position d’expert dans une ambiance empreinte d’émotion, de convivialité et de sérénité, l’équipe marketing a choisi de dépoussiérer son image, son ton et ses supports et a mobilisé d’importants moyens. « C’est une vraie révolution pour la société », explique Catherine Le Duff, responsable marketing et communication. « Nous avons fait appel à des professionnels de la vidéo pour réaliser un clip dont chaque séquence a servi d’illustration à tous nos supports médias. Tout a été remis à plat pour mettre l’accent sur notre engagement durable et sur notre accompagnement personnalisé, qui est notre force », complète-t-elle.L’enseigne a même fait appel à une égérie un peu particulière qui fait le lien entre tous ses supports et visuels. Il s’agit d’un robot-mascotte, baptisé Wiz, qui incarne la marque en se promenant sur tous les supports de communication – catalogues, PLV, kakémonos, roll’up, prospectus, etc. – et dans toutes les situations de la vie quotidienne.

Un guide et un catalogue “zen”

Parmi les nouveautés, le guide installateur (70 pages) et le catalogue pour les particuliers (64 pages) sont réalisés sur du papier recyclé et en plus petit format pour une meilleure prise en main. Le premier est un véritable outil d’aide à la vente et présente tout le panel d’outils et de services pour dynamiser la force de vente et être visible auprès des particuliers. Le second présente de façon attractive l’offre produit en terme de confort et de design, avec un accent mis sur la domotique et les deux pack, “bien-être” et “zenitude”, scellant le développement de l’univers de la maison connectée. Ce catalogue sera disponible chez les distributeurs début mars. Les deux documents sont disponibles en version papier et en version numérique.