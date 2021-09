Wilo lance son Opération eau chaude

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Wilo Supprimer France Supprimer Valider Valider

La nouvelle campagne promotionnelle Wilo « Opération Eau Chaude » se déroulera du 1er septembre au 31 décembre 2021. La saga continue avec de nombreux avantages pour les clients installateurs.

Cette année, Wilo met en avant dans son Opération eau chaude ses circulateurs de chauffage à haut rendement dédiés aux applications résidentielles, et fabriqués en France : Wilo-Yonos Pico (circulateur de chauffage et climatisation standard haut rendement à lecture directe du débit), Wilo-Varios Pico STG (circulateur de remplacement de pompes intégrées dans les chaudières murales, installations solaires et géothermie) et Wilo-Star-Z Nova (circulateur d’eau chaude sanitaire standard haut rendement).

Distribution

Chez les distributeurs, la nouvelle super-héroïne Wilo accueillera les clients. Les modalités de l’opération seront visibles sur les kakémonos, affiches, dépliants, stop-rayons ou en ligne. Une signalétique claire et simple permettra aux installateurs de trouver rapidement des réponses concrètes. Un habillage de linéaire suspendu Wilo aidera les partenaires distributeurs et installateurs au choix des solutions de chauffage et d’eau chaude sanitaire.

Avantages

Les artisans plombiers-chauffagistes gagneront des chèques cadeaux dès l’achat simultané de deux circulateurs (20 €) ou quatre circulateurs (50€) parmi les trois gammes de l’opération. Les références peuvent être panachées. Ce rendez-vous rend également l’accès gratuit au programme de fidélisation Club Xperts de Wilo, avec en prime, pour chaque inscription, un cadeau de bienvenue et des bonus de points dans la boutique cadeaux du Club. Un drone et un stabilisateur sont également mis en jeu. L’inscription se fait en quelques minutes sur le site operation-eauchaude.promo.