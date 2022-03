Wienerberger réalise un résultat record en 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Industrie Supprimer France Supprimer Monde Supprimer Wienerberger Supprimer Résultats annuels Supprimer Valider Valider

Le groupe autrichien spécialisé notamment dans la fabrication de brique et de tuile en terre cuite a vu son chiffre d’affaires s’envoler de 18 % à près de 4 Md€.

« C’est l’année la plus réussie de son histoire ». C’est par ces mots que Wienerberger annonce un bilan record sur l’exercice 2021 avec une hausse du chiffre d'affaires du groupe de +18 % à près de 4Md€, une augmentation significative de l'EBITDA de 24 %, à 694 Md€. Dans un communiqué, son pdg, Heimo Scheuch, déclare : « Nous sommes très satisfaits de notre forte performance opérationnelle. En 2021, Wienerberger a connu une croissance organique et inorganique réussie. Y ont contribué le taux d'utilisation élevé des capacités, nos innovations en matière de produits, l'accent mis sur la durabilité, ainsi que les acquisitions réalisées avec succès. L'achat de Meridian Brick, finalisé en 2021, renforcera la position de Wienerberger comme fournisseur complet de solutions de façade pour les clients d'Amérique du Nord. Forts de la gamme de produits du fabricant britannique de solutions pour eaux usées et pluviales FloPlast, nous avons également élargi notre offre sur les marchés clés de la rénovation, de l'entretien et de l'assainissement. Nous attendons de ces deux acquisitions une forte contribution au résultat de 60 millions d'euros en 2022. Nous allons résolument poursuivre cette stratégie pour assurer à l'avenir une croissance supplémentaire en Amérique du Nord et en Europe »

Forte croissance pour 2022

Pour 2022, Wienerberger ne s'attend pas à de grands changements dans les conditions macroéconomiques. « Certains facteurs, tels que la situation géopolitique actuelle toujours instable et la poursuite des restrictions et des pénuries d'approvisionnement dans le secteur des matières premières, notamment en raison de la pandémie de COVID, devront encore être pris en compte cette année. La forte augmentation de l'inflation des coûts doit être compensée par des adaptations de prix correspondantes. Wienerberger est bien positionnée pour cela grâce à la robustesse de ses structures d'approvisionnement et à une politique d'achat d'énergie anticipée. Wienerberger entend poursuivre sa forte croissance organique et continuer à se démarquer nettement sur les marchés en 2022 grâce à un excellent positionnement et à un portefeuille de solutions innovantes et durables. Dans l'ensemble, l'entreprise s'attend à ce que les développements se poursuivent sur tous les marchés clés, que les volumes de vente élevés de 2021 se maintiennent grâce à une demande restant soutenue, aussi bien dans le domaine de la gestion de l'eau et de l'énergie que sur le marché des constructions neuves et de la rénovation. »