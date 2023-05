Wienerberger fait évoluer son Eco-brick

La brique de parement écoresponsable Eco-brick est fabriquée avec 30 % de matière et d’énergie en moins qu’une brique de parement traditionnelle. Moins épaisse de 3,5 cm, elle autorise une plus grande épaisseur d’isolation pour la même emprise au sol. Et sa légèreté permet d’optimiser le volume de transport et de diminuer les émissions de CO² du trajet.

Nouveaux coloris et matières

Wienerberger décline désormais l’Eco-brick dans de nouveaux coloris, du blanc au gris en passant par l’anthracite, le noir, le rouge nuancé et le beige. La nouvelle collection Amfora affiche des teintes de beige et de blanc, tandis que la collection Archipolis est complétée avec une palette de couleurs chaudes et claires pour des façades épurées.

Les apparences et textures évoluent aussi avec des compléments de gamme tant pour les briques moulées main et aspect vieilli que pour les briques lisses. L’objectif est de répondre à l’ensemble des styles régionaux : les briques lisses et moulées main sont plébiscitées en Ile-de-France, les briques rustiques dans le Nord de la France. L’ensemble de la gamme Eco-Brick bénéficie d’une FDES.