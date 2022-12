Wienerberger a fait une offre pour acquérir Terreal

C'est une opération majeure sur le marché des tuiles et briques en terre cuite qui est en train de se dérouler : Wienerberger a en effet annoncé mardi 20 décembre avoir fait une offre pour acquérir des activités du français Terreal.

Dans le détail, le périmètre de l'opération comprendrait les activités de Terreal en France, en Italie, en Espagne et aux États-Unis, ainsi que les activités allemandes et du Benelux de Creaton, acquises par Terreal en 2020, qui emploient près de 3 000 personnes.

Avec cette acquisition, le groupe autrichien - 4 Mds € de chiffre d'affaires en 2021 - renforcerait sa position de leader des solutions de couverture sur les marchés porteurs de la rénovation et de la réparation en France et en Allemagne en agrandissant son empreinte opérationnelle de 29 sites.

"L'acquisition de Terreal doublerait nos ventes de toiture. En les faisant passer à 75 millions m², elle constituerait une étape importante dans la mise en oeuvre de notre stratégie de croissance créatrice de valeur. Avec les activités de Terreal qui complètent parfaitement notre propre gamme de produits, nous renforcerions notre capacité à fournir des solutions de premier ordre, surtout sur les marchés stratégiquement importants que sont la France et l'Allemagne", a expliqué Heimo Scheuch le PDG du groupe.

L'acquisition des activités de Terreal, qui devraient générer un chiffre d'affaires annuel d'environ 740 millions d'euros en 2022, constituerait en effet un complément important aux activités de Wienerberger, en particulier dans le contexte de la nouvelle Réglementation Environnementale française (RE 2020).

L'opération finalisée en 2023 ?

De son côté, Laurent Musy, PDG de Terreal a justifié ainsi l'opération : "A l'heure où des défis sans précédent liés aux prix élevés de l'énergie et des besoins toujours plus urgents de décarbonisation de notre industrie et du bâtiment nous assaillent, unir nos forces avec Wienerberger nous permettrait d'accélérer notre feuille de route actuelle grâce au partage des meilleures pratiques, aux investissements, à l'innovation et à la digitalisation."

Le bouclage de l'opération est prévu dans le courant de l'année 2023, et reste soumis à la consultation du Comité Social et Economique de Terreal, à l'approbation des autorités de la concurrence et à la satisfaction d'autres conditions typiques d'une opération de cette nature. La contrepartie de l'opération sera financée par la trésorerie, des prêts bancaires et des actions propres de Wienerberger, ce qui lui permettra de conserver un bilan et des liquidités solides. Pour l'instant et jusqu'à l'approbation finale des autorités de la concurrence, Terreal continuera à gérer ses activités de manière totalement séparée.