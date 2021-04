Wicona sort une nouvelle version de WicTop

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Wicona Supprimer BIM Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer Aluminium Supprimer France Supprimer Valider Valider

Wicona (groupe Hydro) sort la version 8.2 de WicTop, son progiciel de chiffrage et d’études techniques, avec des interfaces plus intuitives, des accès plus rapides aux informations et des capacités de calcul plus importantes.

WicTop de Wicona permet de réaliser un projet de A à Z : de la phase de conception et de calcul (chiffrage, commande, fabrication), de l'export BIM ou CAO jusqu'à la fabrication des menuiseries. La marque du groupe Hydro propose une nouvelle version (8.2) offrant une utilisation plus souple et la capacité de traiter des volumes de données plus importants

La nouvelle version 8.2 est en effet capable d’exploiter les processeurs 64 bits qui sont devenus le standard des architectures informatiques actuelles. , explique Jean-Michel Gustave, chargé d’études techniques chez Wicona.

Facilité d’utilisation

Cette nouvelle génération de WicTop colle aux évolutions de Microsoft, en proposant des interfaces simplifiées et des icônes modélisés. Une harmonisation qui contribue à limiter le nombre de clics et ainsi à rendre l’accès aux fonctionnalités recherchées encore plus rapide et intuitif. « L’utilisateur est par ailleurs beaucoup moins contraint au niveau du classement de ses dossiers », ajoute Jean-Michel Gustave. Il dispose en effet d’une limite supérieure à 50 caractères, en non plus 10, pour réaliser ses tâches de rangement et de hiérarchisation.

Souplesse de fonctionnement

Autres ajouts : codification automatique, éditeur de texte performant et navigation multi-onglet. Cette dernière permet d’ouvrir plusieurs fenêtres simultanément et de naviguer plus aisément dans les projets. De plus, un outil de gestion des environnements (couvre-joints, bavettes, tapées) facilite les opérations d’usinage. « L’utilisateur peut en effet affecter d’autres informations et personnaliser les réglages prédéfinis, un atout important si l’on sait que de plus en plus de nos clients s'équipent de centres numériques »

Liberté de création

La nouvelle grille 3D, qui vient s’ajouter aux possibilités déjà offertes par l’actuelle grille 2D, permet de créer plus simplement des châssis aux formes géométriques complexes, tout en offrant des capacités de modélisation beaucoup plus poussées et sophistiquées (rendu haute définition, visualisation de la section des profilés). Cette fonctionnalité, combinée aux possibilités d’importer directement des fichiers DXF et des modèles issus du logiciel WIC 3D, enrichit les performances de WicTop 8.2 lors de l’export des éléments BIM : section de profilés, couleurs, composition de vitrage...

Enfin, la version 8.2 de WicTop embarque un module "Fiches de déclaration environnementale produits (EPD). Ce dernier délivre des informations clés sur le cycle de vie des produits, mesure l’empreinte carbone du projet et permet de comparer les résultats selon l’aluminium retenu (CIRCAL, REDUXA, etc.). Ces fiches de déclaration environnementale peuvent être éditées et certifiées, à la demande, auprès d’un organisme tiers indépendant (Ibu1). Ce module est un outil supplémentaire visant à encourager la production d’objets et de bâtiments durables.