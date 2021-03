Wicona renforce ses gammes de protection incendie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Protection incendie Supprimer Wicona Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer France Supprimer Valider Valider

Wicona étoffe ses gammes de solutions de sécurité incendie en les complétant avec de nouvelles références pare-flamme et coupe-feu, qui préservent l’esthétisme et la liberté de conception chers aux architectes.

Devenu en sept ans un acteur majeur sur le très réglementé marché de la sécurité incendie, Wicona – marque du groupe Hydro – propose un large éventail de solutions pare-flamme et coupe-feu à profils aluminium : cloisons, fenêtres, portes et façades. Ces produits conjuguent les contraintes techniques et réglementaires inhérentes à cette famille de produits et l’esthétisme classique des profils aluminium – personnalisable à souhait – permettant aux architectes de préserver leur créativité dans leurs projets. En ce printemps de nouvelles références viennent enrichir l’offre de Wicona dans ce domaine exigeant, en harmonie avec ses gammes standard en aluminium Circal 75R.

Une extension des gammes standard

En effet, le fabricant à tenu à garder les caractéristiques esthétiques et

éco-responsables de ses profilés standard. L’ajout de quelques accessoires “technique” suffit à obtenir les certification incendie.

« La grande force de Wicona a été de développer ses solutions de protection incendie comme des extensions des gammes standard existantes », explique Lucilia Kouame, responsable produit. « C’est vraiment une caractéristique différenciatrice pour Wicona qui lui permet de proposer des produits à des prix très compétitifs, tout en conservant le virage à 360° opéré il y a quelques années pour apporter des solutions

éco-responsables. » Des clips en inox positionnés sur le profilé aluminium maintiennent le vitrage en position quand il y a un incendie. Ensuite,

Wicona a utilisé des bandes intumescentes qui habillent l’intérieur du châssis (en feuillure) et qui, en cas d’incendie, s’expansent de façon à venir combler les espaces vides à l’intérieur des châssis et à créer une barrière d’étanchéité face aux flammes. Enfin, dans les cages des profilés aluminium au cœur de la rupture de pont thermique, sont glissés des inserts

coupe-feu. « Chez Wicona, depuis 2020, nous proposons des inserts en laine minérale, matériau classé non combustible et qui, en plus, a des vertus thermiques (NDLR : et acoustiques) avérées », ajoute Lucilia Kouame. Outre ces propriétés, l’insert peut être facilement enlevé en fin de vie de la fenêtre, facilitant le recyclage du châssis aluminium.

Ces inserts étant eux-mêmes recyclables et réutilisables. « Ces accessoires rendent les menuiseries anti-incendie indistinctes des menuiseries standard, ce qui visuellement est un avantage pour les architectes. »

Des solutions pare-flamme E30

Les solutions pare-flamme ont pour objectif d’assurer une étanchéité à la chaleur et aux gaz chauds, ce dernier point étant capital car la première cause de mortalité en cas d’incendie est l’intoxication. Dans ce domaine, Wicona lance la façade Wictec 50 FP E30. Cette nouvelle référence de mur-rideau a été conçue pour protéger un bâtiment des flammes et des gaz et éviter la propagation d’un édifice à l’autre pendant 30 minutes, de façon a permettre l’évacuation des personnes. D’une haute résistance au feu, ce système a été testé dans les deux sens de feu – intérieur et extérieur – et est conforme aux normes EN 1364-3 et EN 13501-2.

Châssis Wicline 65 pare-flamme E30. Résidence universitaire Olympe de Gouges à Toulouse (31); - © Philippe Ruault Close Lightbox

Un mur-rideau coupe-feu EI60

Toujours dans la classification E30, Wicona propose une gamme complète en module 65 mm de cloison (Wicline 65 E30), portes (WicStyle 65 FP E30), fenêtres et façade en aluminium recyclé bas carbone Hydro Circal 75R, qui permet de couvrir 80 % des besoins E30 du marché français.

Au niveau supérieur de protection, Wicona met également sur le marché une solution (en 50 mm) coupe-feu 60 minutes, le mur-rideau Wictec 50 FP EI60 au sens feu indifférent. Outre la protection extérieure du bâtiment,

il peut être utilisé en cloison intérieure pour créer des “cellules de vie”, destinées au confinement des personnes, ou réaliser des espaces de compartimentage ou de stockage de produits particulièrement inflammables comme des bureaux, avec beaucoup d’archivage papier, ou aussi des espaces de stockage de matériel informatique.

Des modules de 75 mm en développement

D’autres innovations et développements sont à venir cette année comme une fenêtre 75 FF coupe-feu EI30, les menuiseries coupe-feu ayant pour

« objectif supplémentaire de ralentir la montée en température des

châssis », explique Lucilia Kouame. « Wicona a choisi d’équiper

ses gammes Wicline et Wicstyle 75 en solution coupe-feu 30 minutes.

Ce sont des solutions que l’on retrouvera lorsque les conditions d’évacuation des personnes sont un peu plus difficiles, pour des

cloisons de compartimentage ou réaliser des espaces de stockage de produits particulièrement inflammables comme des bureaux, avec beaucoup d’archivage papier ou des espaces de stockage de matériel informatique. » Nouvelles également, les cloisons Wicline 75FP EI30, dont une à vitrages collés bord à bord destinée aux cloisons intérieures.

Cloison Wicline 75FP EI30 à vitrages collés bord à bord. Close Lightbox

La marque s’est d’ailleurs donnée pour objectif de bâtir une offre coupe-feu EI30 et EI60 en 75 mm aussi complète à terme que celle en 65 mm. Ainsi, deux autres nouveautés sont annoncées dans cette gamme d’ici la fin de l’année : une porte Wicstyle 75FP EI 30 et une fenêtre Wicline 75 EI30. Le module 75 reste un axe de développement privilégié de Wicona pour aller chercher des performances toujours plus élevées, notamment le EI 60 en France. En Allemagne, Wicona a même obtenu une validation de ses modules en aluminium recyclé sur des systèmes classés EI 90.