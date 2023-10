Wicona a économisé l’émission de 1,5 million de tonnes de CO2 depuis 2018

Hydro Circal 75R est un aluminium de première qualité mis au point par le groupe Hydro, composé au minimum à 75% d'aluminium recyclé en fin de vie. Cet alliage possède l'une des empreintes carbones les plus faibles au monde : 2,3 kg de CO2 par kg d'aluminium produit. C’est donc un atout de poids dans la marche de Wicona vers une politique environnementale plus vertueuse. Mais si l’avènement de l’Hydro Circal 75R constitue une première avancée, d’autres composants, barrettes isolantes, joints TPE, quincailleries entrent dans la fabrication d’une façade ou d’une menuiserie. Pour respecter son engagement de réduire de moitié, comparativement à 2018, ses émissions de CO2 d’ici 2025, Wicona doit notamment aller encore plus loin dans l’objectif de recyclage.

Vers un aluminium recyclé/recyclable

La marque travaille sur la conception de nouveaux produits, afin que les autres matériaux, type Inox ou polyamide par exemple, qui interviennent dans la fabrication de ses références soient recyclables à 95%. Ainsi, pour Wicona, les prochaines étapes portent sur le déploiement du concept 75/95, c'est-à-dire la commercialisation de produits utilisant des contenus à 75% recyclés et à 95% recyclables, et l'arrivée de l'Hydro Circal 100R, composé à 100% d'aluminium en fin de vie.

Cet alliage permettra de repousser encore plus loin les limites de l’empreinte carbone de l’entreprise et participera à la décarbonation du secteur du bâtiment. Le premier projet mondial de façade réalisée en aluminium recyclé Hydro Circal 100R est en cours au nord-ouest de Munich, en Allemagne. Il s’agit de l’immeuble Innovationsbogen conçu par Hadi Teherani.

Vers une circularité à 100%

L'étape suivante portera sur la mise en place d'une circularité à 100%, autrement dit la capacité de proposer à ses partenaires, maîtres d'ouvrage et maîtres d'oeuvre, un cycle vertueux, allant du chantier au chantier, avec le modèle économique sous-jacent. C'est-à-dire d'être en mesure, sur des projets de rénovation, d'assurer le circuit complet : dépose et récupération des anciennes menuiseries aluminium, envoi dans les usines de recyclage du groupe et fourniture de nouveaux produits à base d'aluminium recyclé.

« Un axe de développement qui va dans le sens de l'Histoire » explique Alexandre Biste, directeur Strategic Unit Wicona. « Le concept de mine urbaine, apparu depuis quelques années, est devenu désormais une réalité. Car les projets de rénovation, sous les coûts de la pression foncière, vont très certainement s'intensifier en touchant des bâtiments qui ont été majoritairement construits entre les années 70 et 80. Une époque où l'aluminium a véritablement commencé son essor dans le secteur de la construction. Nous disposons aujourd'hui des outils industriels et Wicona entend s'imposer comme le pionnier de la circularité des menuiseries aluminium. »



*par rapport aux émissions de CO2 que nous aurions eues en utilisant la moyenne européenne de l'aluminium (8,6 kg de CO2 par kg d'aluminium, source : étude de l'Association européenne de l'aluminium en 2018).