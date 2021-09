Wibaie, la nouvelle identité de CAIB

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer France Supprimer Valider Valider

La filiale du groupe Liébot dédiée à la distribution a annoncé sur Equipbaie son changement d’identité.

Jusqu’à l’ouverture du salon Equipbaie, l’information était restée confidentielle. C’est désormais officiel : CAIB devient Wibaie. La filiale dédiée au retail du groupe Liébot poursuit ainsi une transformation engagée depuis plus de 5 ans, en prenant le nom d’un de ses produits phares.

Accompagner la remontée du négoce

« Il y a cinq ou six ans, nous étions inquiets de la pente du négoce sur le marché de la distribution, explique Patrice Bondy, directeur général de Wibaie. Mais les distributeurs professionnels ont su relever les défis posés par la concurrence des réseaux spécialisés d’une part et de la GSB d’autre part. » CMEM avec Ligne & Lumière, Point.P, BigMat, Gedimat... : de nombreux réseaux ont en effet renouvelé leur approche, plus en phase avec les attentes du consommateur final. « Nous les avons accompagnés, en nous réorientant vers la rénovation et en montant en gamme », poursuit M. Bondy, qui estime être l’un des rares fournisseurs de la distribution à proposer une offre au niveau national. Mais au fil des ans, CAIB – dont personne ne savait comment il fallait prononcer le nom – a multiplié les marques et les noms de produits pour chaque distributeur. L’annonce au printemps dernier d’une marque CAIB unique était une première étape, qui trouve donc son aboutissement dans cette nouvelle identité de marque.

Innovations

D’ici janvier 2022, la marque va mettre en musique ce changement d’identité, avec un merchandising appuyé pour exister dans les agences. Les innovations présentées sur Equipbaie accompagneront cette transformation. Wibaie mise ainsi sur l’élégance de sa dernière en PVC, fabriquée à partir des solutions Veka, avec le mat au toucher velours Spectral. La baie aluminium grand format avec motorisation Somfy fait aussi partie des produits auxquels le fabricant croit beaucoup, de même que sa fenêtre coulissante panoramique et son offre de portes d’entrée en aluminium haut de gamme. De quoi accompagner la croissance d’une société qui est passée de 75 M€ de CA en 2014 à 110 M€ en 2021, et qui n’entend pas s’arrêter là.