Weldom : une excellente année 2022

Weldom a profité des Rencontres Weldom, son salon fournisseurs qui s’est tenu les 30 et 31 janvier à Villepinte près de Paris, pour faire un bilan de son exercice 2022. Et l’on peut affirmer qu’il est bon. L’enseigne de proximité du groupe Adeo a enregistré un volume d’affaires de 1,4 Md€, en hausse de 17 %. Dans le détail, la croissance a été portée par les 245 magasins sous enseigne (+ 27 par rapport à 2021) avec des ventes en hausse de 12,5 % à 1,13 Md€. « À périmètre constant, nous maintenons le niveau historique de 2021, soit 1 Md€ », précise son directeur général, Éric Béchu. Quant aux 200 magasins membres du Club Partenaires (+33 vs 2021) qui comme Bricolex ou encore Outil Mag distribue « sous leur propre étendard » une sélection de produits proposés par la centrale, ils ont réalisé un volume de vente de 270 M€, en augmentation de 38 %.