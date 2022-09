Weldom s'installe dans l'enseigne de proximité My Auchan

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Paris Supprimer Adeo Supprimer Négoce Supprimer Dans les agences Supprimer Valider Valider

L'enseigne franchisée de bricolage d'Adeo teste un corner au sein d'un magasin parisien My Auchan.

5 000 références sur 220 m² : c'est le pari du corner que Weldom vient d'installer dans le My Auchan de la rue de Javel, dans le XVe arrondissement de Paris. L'offre porte sur une sélection de produits de bricolage du quotidien, pour changer une ampoule, fixer une étagère ou effectuer une retouche de peinture.

Weldom expérimente par ailleurs un format de 400 m² à Angers, avec un assortiment autour de la maison, de l'électricité et de la plomberie, de la droguerie, de l'outillage et de la peinture.