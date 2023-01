Weldom accélère son développement dans les Antilles

Pendant les fêtes de fin d’année, Weldom s’est renforcé en Martinique. Le réseau de proximité du groupe Adeo a noué deux partenariats avec deux acteurs majeurs du bricolage de ce territoire ultramarin : Olivier Huyghues Despointes et Philippe Gothland. Le premier est le dirigeant de l’enseigne Bâtir Hyper Entrepôt (société Physadis), forte de deux points de vente à Ducos et à La Trinité. Quant au second, connu pour piloter notamment en Guadeloupe La Palette et deux Weldom, il dispose d’un magasin à Rivière-Salée sous l’enseigne Bricosoleil (société Codiris). D’après Weldom, « ces trois magasins représentent une surface de vente de près de 27000 m² pour un volume d’affaires trois fois plus important sur l’île. »

Un accès à l’offre d’Adeo

Dans le détail, ces partenariats permettront à ces deux enseignes « d’accéder » à l’offre d’Adeo. En 2023, ils « se renforceront pour conjuguer plus encore les savoir-faire » de Weldom et « de ses partenaires, notamment « en matière de communication ou de formation des équipes.»

25 magasins en Outre-Mer

Ces deux signatures permettent ainsi à Weldom de compléter sa présence en Outre-Mer. Le réseau d’Adeo est y présent via des partenaires locaux. Il est « représenté » par 25 magasins à ce jour, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint Martin et Saint-Barthélémy, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur l'Île de la Réunion, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française.