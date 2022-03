Wedi prend la route pour le Wedi Tour 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer France Supprimer WEDI Supprimer Valider Valider

En 257 dates, la marque part présenter ses solutions et innovations aux négociants et aux artisans.

Wedi va parler zéro ressaut, mais aussi étanchéité, construction bois, cloisons modulaires... Le Wedi Tour qui vient de démarrer, et qui compte 257 dates dans toute la France, marque un moment important pour la marque, qui approfondit ainsi son échange avec ses clients, négociants comme artisans.

Le Wedi Tour a démarré le 15 mars chez Sorofi à Irigny (Rhône), puis le 16 chez Metral Passy à Aix-les-Bains (Savoie), le 17 chez Mestre à Meythet (Hte-Savoie) et le 18 chez Novasanit à Annemasse. Il continue en mars en Auvergne-Rhône-Alpes (Mestre Villeurbanne et Grenoble, Vilvert Carrelage à Veauche, Sorofi à La Fouillouse...) avant de démarrer en Provence-Alpes-Côte-d'Azur début avril.