Wedi lance une cloison avec dispositif intégré de douche encastrée

Destinée à faciliter l’installation d’une douche avec robinetterie encastrée, la nouvelle cloison modulaire wedi est une solution 100 % étanche, facile et rapide à mettre en œuvre.

La cloison modulaire wedi avec iBox Universal Hansgrohe, d’une épaisseur de 8 cm, autoportante, remplace avec facilité et sécurité une cloison maçonnée ou à plaques de plâtre sur ossature métallique. Prête à poser et à raccorder, par une seule personne, elle intègre le boîtier encastré de douche Hansgrohe (iBox Universal), avec l’ensemble des tubes multicouche (Viega Raxofix) et des raccords, le tout monté et étanchéifié.

Mise en œuvre simple et rapide

L’intervention de l’installateur est limitée à la pose de la cloison et au raccordement eau chaude/ eau froide. Soit un gain de temps de pose de 90 % par rapport aux systèmes classiques (1 heure au lieu de 2,5 jours). La cloison modulaire assure une étanchéité à 100 % et réduit le risque de malfaçons. Mesurant 250 cm de hauteur et 90 cm de largeur, elle peut s’adapter à tous les projets et être recoupée aux dimensions souhaitées. Elle est prête à être collée, raccordée et carrelée ou revêtue avec les produits Top Wall.