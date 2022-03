Weber se lance dans un tour de France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Artisans Supprimer Weber Supprimer France Supprimer Dans les agences Supprimer Valider Valider

Le fabricant de mortier, filiale de Saint-Gobain, vient de débuter sa tournée. Plus de 100 dates sont prévues dans les négoces entre mars et novembre 2022.

Weber, filiale de Saint-Gobain spécialisée dans les mortiers, part à la rencontre de ses clients artisans et des négoces. Elle vient de lancer son weberexpert Tour sur plus d’une centaine de date. La première étape s’est arrêtée le 1er mars 2022 dans le Point.P de Cagnes-sur-Mer (06), dans les Alpes-Maritimes.

Bornes digitales et petits déjeuners

Cette tournée est l’occasion pour les artisans d’expérimenter une sélection de produits (et notamment la gamme des « eco-engagés ») au sein de L’atelier des experts. « Au-delà d’une simple présentation de la qualité des produits, explique le fabricant de mortier dans un comuniqué, un expert technique se chargera de démonstrations de mise en œuvre, sur la base d’une liste d’expériences choisies en amont par le négoce. Qu’il s’agisse d’une rénovation de façade, de la pose d’un carrelage ou encore de la réparation de béton, les clients pourront bénéficier de tous les conseils, de visu, pour s’assurer d’une réalisation dans les règles de l’art. Des vidéos viendront également compléter les performances en live, et, des bornes digitales permettront d’accéder à un ensemble de tutoriels produits de l’offre Weber. ». Pour la convivialité, l’industriel propose le weber café où sont servis « petits déjeuners, déjeuners et collations »

Dates et lieux dévoilés sur les réseaux sociaux

D’après Weber, ce dispositif « constitue un puissant générateur de liens, à l’origine de relations solides et durables, entre les artisans & entreprises, les négoces et les équipes Weber. C’est aussi bien entendu l’opportunité pour les distributeurs de booster leur vente de produits Weber. » L'industriel dévoile chaque vendredi le planning de la semaine suivante sur ses réseaux sociaux : Facebook, LinkedIn, Instagram. Prochaines dates: Mougins, Fréjus et Grimaud...