Weber pompe, un service de sols prêts-à-couler pour les artisans

En complément de weber truck, solution de sols prêts-à-couler en très gros volumes, Weber lance weber pompe. Spécialement dédié aux artisans, ce nouveau service leur permet de réaliser des sols de manière simple, rapide et fiable.

Une pompe, un groupe électrogène triphasé, la tuyauterie pour l’alimentation en eau et le coulage… et un opérateur entièrement dédié au fonctionnement de la pompe. Le service weber pompe est destiné à aider les artisans dans la réalisation de tous types de chapes, sols techniques, décoratifs ou industriels, en intérieur ou en extérieur. Il comprend également la vente de produits de sol en sac, à partir d’un panel de 16 produits.

Sérénité et qualité assurées

Finis les aléas d’une pompe en location, la gestion du matériel ou les difficultés de dosage, l’artisan peut se concentrer uniquement sur l’application. L’opérateur Weber qui se déplace sur site supervise totalement la fabrication : malaxage, pompage et contrôle de la qualité de préparation.

Weber pompe offre un rendement maximal de 4 tonnes par heure – huit fois plus qu’en malaxage manuel – et jusqu’à 25 tonnes à la journée. Il permet de couler un sol jusqu’à 60 mètres linéaires et jusqu’au 6e étage, voire plus, car l’équipement peut être monté en ascenseur. Autre avantages, le groupe électrogène permet d’opérer en totale indépendance sur le chantier et le système fonctionne même en cas de faible débit d’eau.

Gain de temps et économies

Concrètement, pour bénéficier du service, l’artisan doit s’approvisionner en produits Weber – pour une réception sur chantier la veille du coulage – et commander en même temps la prestation weber pompe. La facturation se fait à la journée, au tarif indicatif de 1 350 euros HT.

Selon la superficie à couvrir et l’épaisseur à appliquer, la prestation peut faire gagner jusqu'à 50% de temps de travail et 75% du coût de main d’œuvre. « Nous choisissons de faire gagner de l’argent à nos partenaires artisans, pas seulement d’un point de vue prix/produit, mais en apportant des solutions qui réduisent le temps des chantiers et donc le coût de la main d’œuvre » commente Matthieu Bellet, responsable gamme sol de Weber.