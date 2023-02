Weber lance une colle à carrelage à impact environnemental réduit

Cette nouvelle colle C2 se destine à la pose de carrelages et pierres naturelles de toute porosité, au format maxi de 60 x 60 cm, en intérieur ou extérieur, sur supports neufs ou en rénovation, pour laquelle elle est spécialement adaptée. En effet, webercol pro éco a l’avantage de pouvoir être appliquée sans primaire sur ancien carrelage, source de gain de temps, moindre coût et productivité accrue.

La formulation de webercol pro éco intègre de nouveaux composants issus de la valorisation de coproduits industriels. Tout en offrant les mêmes performances techniques que webercol pro, elle restreint le recours aux matières premières non renouvelables et présente des émissions de CO2 réduites de 30 % sur l’ensemble du cycle de vie (analyses publiées sous FDES). Sa fabrication Origine France Garantie favorise les circuits-courts et les ressources locales.

Polyvalente (sols ou murs intérieurs ou extérieurs), à résistance améliorée au glissement (version blanche classée C2ET), anti-poussière et à texture onctueuse, webercol pro éco est confortable d’application pour l’artisan. Elle dispose du label EC1 PLUS certifiant sa faible émission de COV.