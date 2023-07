Weber lance un enrobé à base de liant végétal et de granulats recyclés

Dédié à la réparation des sols bitumineux, en voirie comme pour la rénovation d’allées de jardin ou de garage, weberep route est prêt à l’emploi, en toutes saisons. Cet enrobé à froid noir se verse directement dans la zone à traiter (nids de poules, crevasses), dépoussiérée et sans eau stagnante. Compacté par couche de 2 à 6 cm avec une dame, une plaque vibrante ou une pilonneuse, il présente l’avantage d’une remise en circulation immédiate. Complémentaire des mortiers de scellement de tampons Weber, il peut aussi servir de couche de finition après scellement des trappes.

Sans solvant, avec liant végétal et matières recyclées

Insensible aux cycles gel/dégel et aux sels de déneigement, le produit weberep route est très durable. Ses performances et les caractéristiques de sa composition pourront également intéresser les professionnels qui souhaitent réaliser des travaux plus responsables : conçu sans solvant, à base de liant végétal, il intègre dans sa composition 35 % de granulats recyclés et est conditionné en seau recyclé de 25 kg.