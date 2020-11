Weber élargit son offre biosourcée avec une ITE en fibre de bois

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Isolation thermique par l'extérieur Supprimer Isolant biosourcé Supprimer Laine de bois Supprimer Artisan isolation Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Weber Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le fabricant, soucieux de développer des produits respectueux de l’environnement, propose une nouvelle solution d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) biosourcée, webertherm XM fibre de bois.

Trois ans après le lancement de son ITE avec isolant en liège (webertherm XM natura), Weber poursuit le déploiement de sa gamme biosourcée avec webertherm XM fibre de bois. Fabriqué en France et accessible en termes de budget, ce nouveau système d’ITE s’inscrit dans le programme « VertEtFier » et dans la nouvelle gamme de produits « Les éco-engagés » du fabricant.

Destiné aux supports maçonnés – et aux ossatures bois sous certaines conditions –, webertherm XM fibre de bois intègre des panneaux isolants conçus à partir de chutes de bois (issu de forêts françaises gérées durablement), agglomérées à la résine. De format 80 x 40 cm, ils sont faciles à manipuler et à mettre en œuvre. S’y associent un sous-enduit à la chaux aérienne et un large panel de finitions (silicates, organiques, minérales minces et semi-épaisses).



Confort thermique et sanitaire



Avec sa faible conductivité thermique (0,039 W/m.K), sa densité de 115 kg/m3 et sa forte capacité thermique massique (2 100 J/kg.k), cette solution en fibre de bois stocke les calories durant la journée et les restitue durant la nuit. Une propriété qui favorise le confort thermique, notamment en été lors de pics de chaleur.

Très perméable à la vapeur d’eau, webertherm XM fibre de bois est particulièrement adapté à la rénovation du bâti ancien, mais aussi en construction neuve. Classé A+, à faible émission de COV, il régule naturellement l’humidité et assure une qualité de l’air intérieur optimale.



Faible impact environnemental



Classé au feu B-s1,d0 et validé par un test lepir2, le système ne requiert aucun aménagement en bandes coupe-feu. Son coût indicatif s’élève de 100 à 150 € HT/m² en pose calée chevillée avec un isolant de 145 mm (R de 3,7).

Côté environnement, la solution participe à la réduction des gaz à effet de serre et diminue l’impact carbone du bâtiment, critères fondamentaux de la future réglementation RE 2020. Une FDES en cours, attendue d’ici la fin de l’année, permettra à webertherm XM fibre de bois de répondre aux critères de certifications environnementales des bâtiments telles que LEED, BREEAM et HQE.