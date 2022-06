Watts package une offre pour la pompe à chaleur

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Pompe à chaleur Supprimer Valider Valider

Le spécialiste de l'eau rassemble dans une offre packagée ses solutions pour la PAC, en neuf comme en rénovation.

Une vanne d'équilibrage, un module hydraulique et une régulation filaire ou radio : le pack de Watts pour la pompe à chaleur rassemble le nécessaire pour l'installation d'une pompe à chaleur air-eau, en neuf comme en rénovation. A l'heure où cette technologie s'impose comme l'avenir du chauffage en maison individuelle, le spécialiste de la gestion de l'eau passe à la vitesse supérieure.

La vanne d'équilibrage Idroset Séries CF se positionne sur le circuit retour, dans n'importe quel sens (en respectant le sens d'écoulement du fluide), ou en aval d'un ballon tampon. Elle régule le débit grâce un corps de vanne breveté, un cadran indiquant le changement de débit en temps réel et une couronne extérieure à tourner pour effectuer le réglage. Le module hydraulique Flowbox HKM distribue l'eau depuis la PAC vers le système de chauffage. Il intègre le circulateur précablé en usine, une vanne trois voies motorisée, des robinets munis d'un thermomètre pour une température de départ de l'eau allant de 0 à 120 °C et enfin un clapet anti-retour.

Quant à la régulation filaire ou radio "Climatic Control H&C", connectée au module Flowbox HKM, elle fonctionne sur sonde extérieure, pour piloter un chauffage basse ou haute température.

L'offre PAC inclut par ailleurs un purgeur d'air, un vase d'expansion, un aquastat et un collecteur en Inox.