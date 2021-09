Watts lance son opération promotionnelle de l’automne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Point de vente Supprimer France Supprimer Valider Valider

Comme chaque année, Watts donne rendez-vous aux installateurs dans les négoces pour son opération de fidélité de l’automne. A la clé, de nombreux cadeaux à gagner.

Du 1er octobre au 31 décembre 2021, pour tout achat des produits phares des marques Desbordes et Watts, les professionnels peuvent recevoir dans leur colis une sélection de cadeaux. Pour dynamiser les ventes de réducteurs de pression de la marque Desbordes, Watts offre aux installateurs, en fonction de la quantité achetée (colis de 4, 6, 8 ou 15 réducteurs de pression), une console Nintendo Switch Lite, une carte Watts Pro créditée de 1000 points à utiliser sur le site www.wattspro.fr, ou encore un casque audio Marshall.

Pour la première fois, la promotion concerne également les colis de 10 réducteurs Précisio et les collecteurs FC + vannes de Watts pour lesquels la marque offre respectivement 8 ciné-chèques/VOD et une carte cadeau Illicado d’une valeur de 30 €. Les groupes de sécurité Inox et les siphons SFR font aussi partie de l’opération pour toute commande de 10 unités, ainsi que les purgeurs Minivent pour 15 produits achetés.