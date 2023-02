Vrège Jeloyan, directeur général adjoint de Vie & Véranda

Entré chez Vie & Véranda en 2016 comme directeur Réseau, le nouveau directeur général adjoint de Vie & Véranda, Vrège Jeloyan prend ainsi en charge les directions Administrative et financière, Réseau, Industrielle, Juridique, Ressources Humaines et Systèmes d’Information, reportant directement auprès de Lucas Pinoncély. « La création de cette fonction de directeur général adjoint a pour objectif de poursuivre la structuration de notre entreprise, afin non seulement d’accompagner sa croissance, mais aussi de mettre en place une organisation à la fois agile et efficace entre toutes les entités du groupe, qui nous permettra de mieux relever les défis à venir : développement et professionnalisation de notre réseau de franchise ; futurs caps industriels en termes de capacité, de coût, de qualité, de délais et d’offre produits ; enfin, mise en place d’une culture d’entreprise basée sur des valeurs fortes » précise le président Lucas Pinoncély.

Un spécialiste des réseaux

Agé de 50 ans, Vrège Jeloyan est titulaire d’un diplôme d’ingénieur du Centre Universitaire des Sciences et Techniques (CUST) de Clermont-Ferrand, devenu depuis Polytech Clermont. Il débute sa carrière en 1995 au sein du Groupe Décathlon, avant de rejoindre, de 2000 à 2005, l’Organisation professionnelle de Métallurgie Rhône-Alpes. Puis, de 2006 à 2011, il exerce au sein du Groupe Sport 2000, en tant que directeur du réseau de distribution spécialisé Mondovélo. Enfin, avant de rejoindre Vie & Véranda, il occupe pendant 5 ans, au sein du Groupe MLP (Messageries lyonnaises de Presse), les fonctions de directeur d’enseigne.

« Ces nouvelles fonctions chez Vie & Véranda représentent pour moi une étape marquante d’évolution au sein de l’entreprise et c’est avec plaisir mais aussi détermination que je mènerai à bien, avec l’appui des belles équipes en place et à venir, ce projet de développement, aussi ambitieux que collectif », conclut Vrège Jeloyan.