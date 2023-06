Volets : le marché résiste en attendant le gros temps

Pour l’année 2022, la conjoncture économique s’est complexifiée en raison du contexte inflationniste sur les matériaux et les énergies, les difficultés d’approvisionnement… Les professionnels interrogés lors de l’enquête, menée en mars 2023, témoignent d’un marché des volets positivement stable en 2022, mais à un rythme moins soutenu qu’en à 2021.

TBC Innovations estime le marché des volets en France, en hausse de plus de 4% en volume en 2022 par rapport à 2021. Le nombre de volets installés en 2022 en France reste au-dessus de la barre des 6 millions de volets, tous types confondus.

Gare au coup de froid sur le neuf en 2023

Depuis 2021, de nombreux chantiers en logements neufs ont été retardés et désorganisés par l’inflation fulgurante sur les matériaux et produits qui a impacté de nombreux corps de métiers. Les délais des chantiers ont été allongés et la pose des volets a été décalée. Cela a permis à l’activité de pose de volets en neuf de se maintenir en 2022, malgré la baisse du nombre d’ouverture de nouveaux chantiers.

Avec plus de 6 millions d'unités installées en 2022, le marché du volet est au plus haut depuis dix ans.

L’année 2023 devrait mettre un coup d’arrêt à la croissance en neuf. Les baisses constatées en 2022 des ventes de maisons individuelles en diffus et des réservations en promotion immobilière, touchent dès à présent les mises en chantier de logements neufs.

D'avril 2022 à mars 2023, seuls 359 300 logements ont été mis en chantier en France. C’est un recul de -8% par rapport à la période d’avril 2021 à mars 2022. On peut ainsi déplorer un manque à gagner de 32 400 chantiers de logements qui n’ont pas commencé, comparé à l’an dernier. Cela aura sans nul doute un impact sur le débouché des volets en neuf dès 2023.

La dynamique en rénovation reste stimulante

Comme d’autres segments de marché, l’installation de volets tient son dynamisme en 2022 au marché de la rénovation. La demande, sur les maisons individuelles comme sur le logement collectif, est restée soutenue du fait de particuliers engagé dans l’amélioration de leur habitat, d’un niveau élevé des transactions immobilières ces dernières années ainsi que par l’appui de la TVA à 5,5%.

Le volume de transactions immobilières dans l’ancien – souvent vectrices de travaux de réaménagements – a atteint encore 1,116 million de ventes enregistrées à fin novembre 2022 sur un an, en baisse de -5% par rapport à novembre 2021, selon les Notaires de France. L’installation de volets dans des logements non équipés, le changement de volets cassés ou la motorisation de volets, font partie des améliorations plébiscitées. De son côté, le segment de la rénovation en logements collectifs a été très dynamique en 2022, porté par les objectifs de rénovation des bailleurs sociaux. Ces derniers mobilisent des investissements afin de répondre à leurs trajectoires de réduction des passoires énergétiques d’ici 2030.

Le volet roulant devient incontournable

Déjà en position fortement dominante, les volets roulants consolident leur position de leader et représentent désormais 75% du marché des volets posés en France en 2022. Les produits sont devenus faciles à manœuvrer et les utilisateurs apprécient leur fonctionnalité, la sécurité de fermetures et le confort qu’ils apportent.





Avec 75% des volets installés, le volet roulant est désormais la norme sur le marché français.

Les volets battants et volets coulissants représentent près de 21% du marché. Depuis quelques années, les fabricants ont démultiplié les choix esthétiques pour les volets coulissants en combinant des matériaux, des découpes laser, des solutions persiennes. Ces évolutions suscitent l’intérêt des particuliers, des maitres d’ouvrage et des architectes à la recherche d’une signature de façade contemporaine et originale.

Traditionnellement présents sur des bâtiments tertiaires, les BSO, brises soleil orientables, augmentent leur pénétration dans les logements ces dernières années. Ces solutions largement développées en Suisse, Allemagne, Autriche, restent en France un marché de niche.

Forte progression des volets motorisés et connectés

La motorisation apporte indéniablement un confort pour les particuliers. Selon les professionnels interrogés, c’est même le passa à la motorisation qui est à l’origine du projet de changement de volet. Toujours en croissance, les volets motorisés représentent près de 59% des volets posés en 2022 en France.

Un installateur de volets sur deux affirme avoir installé au moins un dispositif Smart Home en 2022.

Depuis quelques années, les professionnels poussent les solutions de logements intelligents et de volets connectés. 50% des installateurs de volets déclarent avoir installé durant l’année 2022 des systèmes smart home de pilotage de logements connectés. Une très forte progression, puisqu’en 2017, ils étaient uniquement 29% à installer ce type de système.

Si 50% des installateurs interrogés lors de l’enquête de TBC déclarent avoir installé durant l’année 2022 des systèmes smart home de pilotage. Notons que si 13% des professionnels comptent rejoindre ce mouvement de fond à l’avenir, il reste 37% d’irréductibles qui n’imaginent pas en installer !