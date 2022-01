Voisins-le-Bretonneux : démarrage des travaux de la future église Saint-Joseph-le-Bienveillant

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Yvelines Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La construction de l’église Saint-Joseph-le-Bienveillant est chiffrée à 10 M€, un montant assuré en partie par le diocèse de Versailles.

La pose de la première pierre de la nouvelle église Saint-Joseph-le-Bienveillant à Voisins-le-Bretonneux (Yvelines) a eu lieu le dimanche 16 janvier. Cet édifice d’une capacité de 800 places se situe dans l’écoquartier de la Remise, où 500 nouveaux logements doivent voir le jour. Il permettra ainsi d’étoffer les lieux de culte de la commune et d’anticiper l’arrivée de nouveaux pratiquants dans le secteur. Le futur centre paroissial abritera diverses salles et logements de prêtres. Selon le calendrier prévisionnel, les travaux dureront deux ans.

L’aménagement de cette église a été attribué aux architectes Benoît Andrier et Antoine Pélissier du cabinet parisien Agapé, ainsi qu’à Marko Rupnik, directeur du centre Alleti à Rome (Italie). De son côté, l’artiste Augustin Frison-Roche s’occupera des sculptures sur le mobilier liturgique et des représentations de Saint-Joseph et de la Vierge Marie.

Ce chantier, qui s’élève à 10 millions d’euros, est financé par le diocèse de Versailles (Yvelines), les Chantiers du Cardinal (association fondée en 1931 par le cardinal-archevêque de Paris, Jean-Verdier) et de nombreux dons.