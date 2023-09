Voiron (38) : le nouveau centre hospitalier protégé par Mermet

Bâtiment moderne de 28 000 m², le nouveau centre hospitalier situé dans le quartier des Marteaux, en sortie de ville, a été conçu pour s’intégrer parfaitement dans le paysage semi-rural de Voiron, dans le respect des normes de développement durable comme la RT2012 ou HQE. Ce bâtiment « durable » ouvert en septembre 2021 offre au personnel (1000 personnes) ainsi et aux patients (près de 300 lits), un confort thermique et visuel optimal.

© Samuel Moraud - Gautier + Conquet Architectes - Nickl & Partner - Ates - Mermet SAS La toile Mermet rejete 96 % de l’énergie solaire et filtrent également 96 % des rayons lumineux pour assurer à la fois le confort thermique et visuel des patients et du personnel.

Le cabinet d’architectes Nickl & Partner a donc choisi les tissus de protection solaire Mermet, dont le siège est également situé dans l'Isère à Veyrins-Thuellin, pour protéger les usagers de la chaleur et de l’éblouissement tout en maintenant la vue exceptionnelle sur les hauts sommets du massif de la Chartreuse.

640 stores verticaux en extérieur

Les protections scolaires ont été choisies en fonction des nécessités mais aussi des contraintes techniques du bâtiment. Ainsi, plus de 640 stores à enroulement motorisés sur câble, de Ates, fabriqués avec le tissu Satiné 5500 coloris 3030 Charcoal de Mermet, ont été installés en extérieur.

© Samuel Moraud - Gautier + Conquet Architectes - Nickl & Partner - Ates - Mermet SAS Le tissu issu Satiné 5500 coloris 3030 protège de la chaleur sans masquer la vue, magnifique, sur le massif de la Chartreuse.

Ces stores verticaux permettent de rejeter 96 % de l’énergie solaire et donc d’obtenir une excellente protection contre la chaleur. Ils filtrent également 96 % des rayons lumineux pour assurer une très bonne maitrise de l’éblouissement grâce au tissage satiné en diagonale de la toile. Toutefois, le tissu permet de garder un maximum de lumière naturelle entrante et de maintenir une vision nette vers l’extérieur grâce à sa transparence.

62 stores à enroulement à l’intérieur

En complément, 62 stores à enroulement à chainette dotés du tissu SV 5 % coloris 3030 Charcoal ont été installés en intérieur pour les fenêtres sur lesquelles il était impossible de poser des stores extérieurs pour des raisons de sécurité. Ils apportent un confort thermique et une parfaite gestion de l’éblouissement. Résistants aux bactéries, les tissus Mermet répondent aux exigences des établissements recevant du public et ne contiennent aucune substance nocive.

© Samuel Moraud - Gautier + Conquet Architectes - Nickl & Partner - Ates - Mermet SAS Pour les fenêtres où l'installation de stores extérieurs était impossible, un store intérieur à enroulement manuel a été installé.

Avec des épisodes caniculaires de plus en plus fréquents, la protection solaire est aujourd’hui un élément clé dans la conception des bâtiments durables et à plus forte raison pour les établissements de soin. Elle contribue à réduire la consommation énergétique en diminuant l’usage de la climatisation et de l’éclairage artificiel. Elle joue également un rôle tout aussi important pour le confort et le bien-être des occupants en offrant simultanément protection thermique, gestion de la lumière naturelle, et transparence.