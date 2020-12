Voie ferrée Toulouse-Narbonne : bientôt un nouveau franchissement à Labège

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Haute-Garonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

D’ici peu, les Labégeois pourront accéder rapidement à la station de métro INPT.

La commune de Labège (Haute-Garonne) accueillera en 2025 le nouveau franchissement de la voie ferrée Toulouse-Narbonne entre la RD 16 et le quartier Enova. Ce passage aboutissant à la future station de métro INPT s’adresse surtout aux modes actifs, entre autres, les piétons et les cyclistes. Ce nouveau franchissement fait partie du projet urbain du quartier Enova. Il prévoit la construction d’un franchissement souterrain via la création d’un pont-rail, ainsi que l’édification d’un parking relais adossé à cet ouvrage.

Les études préliminaires de ce projet urbain seront lancées à la fin du premier trimestre 2021. Elles permettront de valider le programme technique, les coûts, les modalités de réalisation, les conditions d’exploitation ainsi que le planning de l’opération. À noter que les élus du Sicoval ont approuvé le 5 octobre 2020 la convention de financement de ces études préliminaires d’un montant total de 115 k€.